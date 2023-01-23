Politico: Польша намерена просить Германию позволить поставить танки Украине

Варшава планирует обратиться к Германии за разрешением об отправке Киеву немецких танков Leopard 2. Об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Мы будем обращаться к Германии за таким разрешением на отправку танков Leopard 2 Украине", — сказал Маровецкий, которого цитирует издание Politico.

Вместе с тем польский премьер отметил, что даже если Германия откажет Варшаве в её просьбе, Польша всё равно сделает всё от неё зависящее, чтобы отправить Украине танки, пусть и в меньшем количестве.

Ранее Моравецкий заявил, что уже не имеет большого значения, согласится ли Германия на передачу танков Киеву. В случае отказа Варшава собирается прибегнуть к помощи партнёров и передать танки Украине, действуя "малой коалицией", в которой не будет ФРГ.