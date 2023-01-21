Арестович назвал отсутствие планов главной проблемой Украины

Бывший советник Офиса президента Зеленского Алексей Арестович поразмышлял о роли Украины на мировой арене и отметил, что у Киева были шансы вести игру по-крупному. Однако сейчас у руководства Незалежной есть одна проблема, которая мешает занять более выгодную позицию, считает он.

"У нас самих нет планов на себя, в отличие от многих мировых игроков. Пока это не изменится, мы будем едой для более сильных, дерзких, а главное для тех, кто лучше и дальше планирует", — отметил Арестович в своём Telegram-канале.

Руководству киевского режима необходимо приложить "сверхусилия", чтобы занять место мирового игрока, иначе Украину "съедят", сделал вывод экс-советник ОП.