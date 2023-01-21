Не исключено, что у стран коллективного Запада нет в запасе тяжёлой артиллерии для Украины. Об этом заявил военный эксперт Андрей Фролов.
Аналитик отметил, что танки в Киев могли быть поставлены из линейных частей вооружённых сил Североатлантического альянса. Однако это негативно отразится на боеспособности самих стран военно-политического блока.
"Видимо, не все готовы поставлять ценную технику", — указал Фролов в беседе с "Известиями".
Запасы Запада, которые формировались в условиях холодной войны, уже иссякли. Часть техники была распродана, а остальные машины устарели, отметил эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Кремле ответили на слухи о возобновлении частичной мобилизации.