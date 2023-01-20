Власти США обратились с просьбой к своим украинским подопечным в правительстве не проводить наступления против ВС РФ до тех пор, пока Киеву не будет передан новый пакет военной помощи и пока не будет закончена подготовка украинских военнослужащих.
Об этом пишет агентство Рейтер, ссылаясь на чиновников Белого дома.
Представитель американской администрации добавил, что в США остаются верны своему решению не отправлять Украине танки Abrams, потому что по вопросу передачи этого вида вооружения Вашингтону пока не удалось достичь договорённости с Берлином.
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