Украинские издания проинформировали о взрывах в Одесской и Харьковской областях

В Харьковской области прогремели взрывы. Об этом проинформировали журналисты украинского издания "Клименко тайм".

"Сообщают о взрывах в Харьковской области", — говорится в Telegram-канале издания.

В Одесской области тоже были слышны взрывы, о чём уведомило издание "Одесса инфо".

До этого 20 января воздушная тревога звучала на всей территории Украины.