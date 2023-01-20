В Харьковской области прогремели взрывы. Об этом проинформировали журналисты украинского издания "Клименко тайм".
"Сообщают о взрывах в Харьковской области", — говорится в Telegram-канале издания.
В Одесской области тоже были слышны взрывы, о чём уведомило издание "Одесса инфо".
До этого 20 января воздушная тревога звучала на всей территории Украины.
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