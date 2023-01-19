Зеленский пожаловался на замедление боевых действий из-за зимы и нехватки оружия

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что боевые действие замедлились из-за зимы и недостатка у Вооружённых сил оружия.

"Нет стагнации, есть замедление процесса, замедление в....*, я вчера об этом говорил, не только из-за того, что зима, а из-за крепости на поле боя… Мы разговаривали много раз цифрами, которые говорили о том или ином дефиците того или иного оружия", — сказал он в ходе своего выступления онлайн.

По словам украинского лидера, для того, чтобы достичь успехов на поле боя, украинским боевикам необходимо дальнобойное вооружение.

"Мы не можем достать врага, нужно соответствующее оружие. Оно есть у партнёров", — заключил он.

Ранее Зеленский раскритиковал Запад за нерешительность в вопросе передачи танков Киеву.