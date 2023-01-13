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Глава офиса Зеленского Ермак: Запад уже начал посылать Киеву тяжёлое вооружение

Мир

По словам Андрея Ермака, главы офиса украинского президента Владимира Зеленского, Запад уже начал поставлять Киеву тяжёлое вооружение.

Ермак напомнил, что Украина сейчас крайне нуждается в танках и тяжёлом вооружении. Чиновник добавил, что пока не станет рассказывать подробности этих поставок.

"Я не могу вам раскрывать всех деталей, но я могу вам сказать, что на самом деле мы уже начали получать такое вооружение от наших европейских партнеров. Я убежден, что эти поставки продолжатся", — сообщил Ермак в эфире французского телеканала BFMTV.

Ранее посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко обратился к официальной Канберре с призывом направить Киеву в качестве военной помощи танки M1 Abrams. Об этом написала газета Australian Financial Review.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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