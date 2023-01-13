По словам Андрея Ермака, главы офиса украинского президента Владимира Зеленского, Запад уже начал поставлять Киеву тяжёлое вооружение.
Ермак напомнил, что Украина сейчас крайне нуждается в танках и тяжёлом вооружении. Чиновник добавил, что пока не станет рассказывать подробности этих поставок.
"Я не могу вам раскрывать всех деталей, но я могу вам сказать, что на самом деле мы уже начали получать такое вооружение от наших европейских партнеров. Я убежден, что эти поставки продолжатся", — сообщил Ермак в эфире французского телеканала BFMTV.
Ранее посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко обратился к официальной Канберре с призывом направить Киеву в качестве военной помощи танки M1 Abrams. Об этом написала газета Australian Financial Review.
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