Дела Зеленского будут плохи без поставок ракет ATACMS, заявил украинский эксперт Соскин

Президент Украины Владимир Зеленский попал в неприятную ситуацию из-за отказа Вашингтона от поставок Киеву дальнобойных ракетных систем и множества ПВО, заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Зеленский мечется, Ермак тоже начал метаться. Я не знаю, как Зеленский выдержит это. [Заявление] о том, что конфликт закончится в 2023 году, пойдет наступление — это просто детская глупость. Наоборот, всё только начинается, тяжелейшие решения еще предстоят", — отметил он.

Соскин считает, что если в январе-феврале ВСУ не получат минимум 300 американских танков Abrams, ракетные комплексы ATACMS и 10 зенитно-ракетных комплексов Patriot, то Украина начнёт проигрывать в конфликте.

По мнению эксперта, Зеленский не сумеет выпросить у Вашингтона столько вооружения.

Ранее Соскин предрёк закат карьеры Зеленского, если Конгресс США, поймёт масштабы коррупции в поставках оружия Украине.