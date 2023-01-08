Большую часть своих танков и боевых машин пехоты (БМП) украинцы сожгли. Главком вооружённых сил Украины Валерий Залужный потерял всё, а теперь ему нужно восстановить потенциал. Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу.
Эксперт считает, что слова Залужного о том, что ему необходимы танки и БМП для ВСУ свидетельствуют, что в украинской армии критически не хватает военной техники.
Разведчик отметил, что ВСУ передвигаются на легкобронированной технике, в основном на укрепленных внедорожниках, доставляя таким образом своих солдат.
Но, по мнению аналитика, это в реалиях современных мобильных столкновений не жизнеспособно.
С наступлением холодов армия России получила ещё одно преимущество перед противником благодаря лучшему техническому оснащению, заключил Риттер.
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