Скотт Риттер: главком ВСУ Залужный остался почти без танков и боевой техники

Большую часть своих танков и боевых машин пехоты (БМП) украинцы сожгли. Главком вооружённых сил Украины Валерий Залужный потерял всё, а теперь ему нужно восстановить потенциал. Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу.

Эксперт считает, что слова Залужного о том, что ему необходимы танки и БМП для ВСУ свидетельствуют, что в украинской армии критически не хватает военной техники.

Разведчик отметил, что ВСУ передвигаются на легкобронированной технике, в основном на укрепленных внедорожниках, доставляя таким образом своих солдат.

Но, по мнению аналитика, это в реалиях современных мобильных столкновений не жизнеспособно.

С наступлением холодов армия России получила ещё одно преимущество перед противником благодаря лучшему техническому оснащению, заключил Риттер.