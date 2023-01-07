Украинский волонтёр: в рядах ВСУ зафиксирована вспышка туберкулёза

Среди украинских военнослужащих зафиксирована вспышка туберкулёза. Об этом проинформировала волонтёр из Украины Ксения Быкова.

С этим "достижением" волонтёр поздравила главкома ВСУ Валерия Залужного.

"[Главнокомандующего ВСУ] Валерия Федеровича [Залужного] хочу поздравить. С победой над здравым смыслом. Минимум четыре бригады у нас с туберкулезом", — написала Быкова в Telegram-канале.

Вскоре этот пост был удалён, однако сделанный с него скриншот был обнародован бывшим послом ЛНР в Москве Родионом Мирошником.

Волонтёр отметила, что несмотря на рост заболеваемости туберкулёзом, ВСУшников всё равно переводят в другие роты. Девушка считает, что положение в данном случае серьёзное.

"Одним словом — беда", — добавила Быкова.

Ранее волонтёр сообщила, что часть гуманитарной помощи, направляемой Киеву, командование ВСУ кладёт себе в карман на награды и отпуск.