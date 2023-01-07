Среди украинских военнослужащих зафиксирована вспышка туберкулёза. Об этом проинформировала волонтёр из Украины Ксения Быкова.
С этим "достижением" волонтёр поздравила главкома ВСУ Валерия Залужного.
"[Главнокомандующего ВСУ] Валерия Федеровича [Залужного] хочу поздравить. С победой над здравым смыслом. Минимум четыре бригады у нас с туберкулезом", — написала Быкова в Telegram-канале.
Вскоре этот пост был удалён, однако сделанный с него скриншот был обнародован бывшим послом ЛНР в Москве Родионом Мирошником.
Волонтёр отметила, что несмотря на рост заболеваемости туберкулёзом, ВСУшников всё равно переводят в другие роты. Девушка считает, что положение в данном случае серьёзное.
"Одним словом — беда", — добавила Быкова.
Ранее волонтёр сообщила, что часть гуманитарной помощи, направляемой Киеву, командование ВСУ кладёт себе в карман на награды и отпуск.
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