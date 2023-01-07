Сигнал воздушной тревоги раздаётся в четырёх регионах Украины: в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в части Запорожской области, находящейся под контролем Киева.
Об этом стало известно из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Судя по информации украинского ведомства, сигнал воздушной тревоги прозвучал в 16.36 (17.36 мск).
Ранее в этот день, 7 января, в этих четырёх регионах уже было объявление воздушной тревоги, однако по происшествии получаса власти её отменили.
В течение 7 января воздушная тревога на Украине звучит уже в третий раз.
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