Воздушная тревога объявлена в четырёх украинских областях

Сигнал воздушной тревоги раздаётся в четырёх регионах Украины: в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в части Запорожской области, находящейся под контролем Киева.

Об этом стало известно из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Судя по информации украинского ведомства, сигнал воздушной тревоги прозвучал в 16.36 (17.36 мск).

Ранее в этот день, 7 января, в этих четырёх регионах уже было объявление воздушной тревоги, однако по происшествии получаса власти её отменили.

В течение 7 января воздушная тревога на Украине звучит уже в третий раз.