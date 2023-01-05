Junge Freiheit: немецкие эксперты Геро и Ритц обвинили США в эскалации СВО на Украине

Немецкие эксперты Ульрика Геро и Хауке Ритц обвинили США в эскалации СВО на Украине. Об этом сообщает обозреватель газеты Junge Freiheit Торстен Хинц.

В своей последней работе немецкие эксперты заявили, что украинский конфликт — американская прокси-война. Геро и Ритц возложили ответственность за эскалацию конфликта на США. По их мнению, президент Украины Владимир Зеленский сейчас руководит разрушенной страной, которая находится в больших долгах. Геро и Ритц отмечают и полную политическую зависимость Киева от Вашингтона.

Обозреватель Хинц отметил, что работа немцев полностью опровергает "общепринятые на Западе положения".

"Они осмелились сделать это и теперь, предсказуемо и логично, оказались в социальной изоляции", — пишет Хинц.

Эксперты уверены, что если ЕС и дальше продолжит поддерживать Украину, то это приведёт к разрушению Европы и последующей перезагрузкой отношений с Россией.