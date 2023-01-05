В столице Украины на 14 января планируется проведение так называемого майдана вдов, на который приедут родственники погибших, пропавших без вести и пленных украинских военных.
"Планируется, что митингующие подпишут коллективное обращение к Зеленскому с требованием провести обмен пленными по формуле "все на всех", — отмечается в сообщении.
Под постом одной из женщин, являющейся организатором мероприятия, вдовы прямо пишут, что "горекомандующим" пора отвечать. В частности, речь идёт о боевиках 93 ОМБр.
Отмечается, что шествие начнётся в 12 часов по местному времени, а митинг в 13:00.
В октябре подобный "майдан" прошёл во Львове.
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