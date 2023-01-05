"Горекомандующим пора отвечать": на 14 января в Киеве назначен "майдан вдов"

В столице Украины на 14 января планируется проведение так называемого майдана вдов, на который приедут родственники погибших, пропавших без вести и пленных украинских военных.

"Планируется, что митингующие подпишут коллективное обращение к Зеленскому с требованием провести обмен пленными по формуле "все на всех", — отмечается в сообщении.

Под постом одной из женщин, являющейся организатором мероприятия, вдовы прямо пишут, что "горекомандующим" пора отвечать. В частности, речь идёт о боевиках 93 ОМБр.

Отмечается, что шествие начнётся в 12 часов по местному времени, а митинг в 13:00.

В октябре подобный "майдан" прошёл во Львове.