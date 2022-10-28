На Украине назревает "майдан вдов"

На Украине в любой момент может вспыхнуть очередной "майдан". Только вот выйдут на него не украинцы, имеющие претензии к власти и не те, кому за протест заплатили некие третьи силы, а родственники солдат, пропавших без вести.

Как сегодня сообщил ряд украинских Telegram-каналов, во Львове жёны и матери военнослужащих, много месяцев не получавшие от них (или о них) известий, устав оббивать пороги властных кабинетов в надежде узнать хоть что-то о судьбе дорогих мужчин, обратились со своей бедой за помощью к представителям польского Красного Креста.

По словам одной из инициаторов обращения, без вести пропали 737 человек 24 бригады ВСУ. 301 из них — в Попасной. И это без учета погибших и раненых.

На 29 октября во Львове анонсирована акция протеста вдов военнослужащих 24 ОМБР.

По словам женщин, киевский режим скрывает от родственников солдат страшную правду, экономя на компенсациях.

Не исключено, что львовский "майдан вдов" (так мероприятие окрестили украинские блогеры) в ближайшее время повторится и в других городах.