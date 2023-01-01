Пользователи Twitter* высмеяли планы президента США Байдена на 2023 год

Пользователи Twitter* негативно отреагировали на пост американского лидера Джо Байдена о планах на 2023 год.

Президент США опубликовал запись в соцсети в воскресенье, 1 января.

"Готов делать дела в 2023 году", — отметил Байден.

Кроме того, он прикрепил к посту свою фотографию, сделанную в Белом доме с документами в руках. Американцы, комментируя эту публикацию, подчеркнули: из-за политики Байдена рядовые жители США столкнулись с рекордной инфляцией и уничтожением среднего класса. Они призвали президента снизить стоимость продуктов питания в супермаркетах.

"Ваша политика проваливается", — написал один из комментаторов.

Как пояснил другой пользователь, действия Байдена привели к экономическому кризису, эскалации украинского конфликта и "отмыванию денег".

Американцы также добавили, что лидер США находится в преклонном возрасте, поэтому регулярно допускает ошибки во время своих выступлений.

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