Пользователи Twitter* негативно отреагировали на пост американского лидера Джо Байдена о планах на 2023 год.
Президент США опубликовал запись в соцсети в воскресенье, 1 января.
"Готов делать дела в 2023 году", — отметил Байден.
Кроме того, он прикрепил к посту свою фотографию, сделанную в Белом доме с документами в руках. Американцы, комментируя эту публикацию, подчеркнули: из-за политики Байдена рядовые жители США столкнулись с рекордной инфляцией и уничтожением среднего класса. Они призвали президента снизить стоимость продуктов питания в супермаркетах.
"Ваша политика проваливается", — написал один из комментаторов.
Как пояснил другой пользователь, действия Байдена привели к экономическому кризису, эскалации украинского конфликта и "отмыванию денег".
Американцы также добавили, что лидер США находится в преклонном возрасте, поэтому регулярно допускает ошибки во время своих выступлений.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 год.
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