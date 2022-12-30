Отец морпеха из Крыма рассказал, почему сын подорвал себя: "В плен сдаваться не буду"

Отец морпеха из Крыма Владислава Дорохина, который погиб на СВО, рассказал, почему сын подорвал себя.

Председатель РО ООО ветеранов уголовно-исполнительной системы по Крыму и Севастополю Александр Дорохин рассказал, что перед тем, как уехать в зону СВО, сын сказал ему, что в плен сдаваться не будет.

По словам Александра Дорохина, Влад поехал помочь раненому экипажу подбитого БТР. Сначала он отстреливался с орудия, а когда боекомплект закончился, вышел и помог эвакуироваться ребятам. Однако сам Влад получил осколочное ранение.

"Решил остаться и прикрывать. Ребята хотели попытаться его вытащить, но он понимал, что с ним уже никто не уйдет, сказал, чтобы уходили", — рассказал Дорохин в эфире телеканала "Крым 24".

Бойцы отошли, Влад продолжал прикрывать их, но когда закончились боекомплекты, последней гранатой он взорвал себя, чтобы не сдаться в плен. Владиславу был 21 год. В симферопольской гимназии №1 имени Игоря Курчатова открыли памятную доску в его честь.