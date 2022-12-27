Эксперт Лобусев: Турция не откажется от газа из РФ после обнаружения крупного месторождения

Месторождение газа, найденное Турцией в Чёрном море, позволит ей покрывать лишь местные нужды, поэтому Анкара не откажется от российского голубого топлива. Такое мнение выразил проректор РГУ нефти и газа им. Губкина Александр Лобусев.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на эксперта, турецкое месторождение содержит 58 миллиардов кубометров газа. По словам специалиста, такое количество топлива Россия перекачивает ежегодно в Европу только по одной ветке.

"Когда они выйдут на добычу, она не будет превышать 5-10 процентов от запаса месторождения, то есть не более пяти миллиардов будут добывать. Это не очень много", — пояснил Лобусев.

Он добавил, что никакой угрозы для срыва газовых контрактов нет. При этом эксперт подчеркнул: новое месторождение является "вплоне приличным" для черноморского бассейна. Кроме того, Лобусев уточнил, что на его освоение Турции придётся выделить много денег. Точная сумма затрат зависит от того, насколько развита инфраструктура в этом регионе, заключил специалист.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обнаружении месторождения с природным газом, стоимость которого оценивается на международных рынках в триллион долларов.