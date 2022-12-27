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Эксперт Лобусев: Турция не откажется от газа из РФ после обнаружения крупного месторождения

Мир

Месторождение газа, найденное Турцией в Чёрном море, позволит ей покрывать лишь местные нужды, поэтому Анкара не откажется от российского голубого топлива. Такое мнение выразил проректор РГУ нефти и газа им. Губкина Александр Лобусев.

Эксперт Лобусев: Турция не откажется от газа из РФ после обнаружения крупного месторождения

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на эксперта, турецкое месторождение содержит 58 миллиардов кубометров газа. По словам специалиста, такое количество топлива Россия перекачивает ежегодно в Европу только по одной ветке.

"Когда они выйдут на добычу, она не будет превышать 5-10 процентов от запаса месторождения, то есть не более пяти миллиардов будут добывать. Это не очень много", — пояснил Лобусев.

Он добавил, что никакой угрозы для срыва газовых контрактов нет. При этом эксперт подчеркнул: новое месторождение является "вплоне приличным" для черноморского бассейна. Кроме того, Лобусев уточнил, что на его освоение Турции придётся выделить много денег. Точная сумма затрат зависит от того, насколько развита инфраструктура в этом регионе, заключил специалист.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обнаружении месторождения с природным газом, стоимость которого оценивается на международных рынках в триллион долларов.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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