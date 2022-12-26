Премьер-министр Украины рассказал, какую сумму Запад готов передать Киеву для восстановления энергосистемы страны.
По словам Шмыгаля, речь идёт о 1,5 миллиардах долларов. Украинский премьер добавил, что дополнительное оборудование, предназначенное для ремонта повреждённых энергообъектов, поступает в страну каждый день.
"Есть заявленная поддержка почти на $1,5 млрд. Каждый день приезжает дополнительное оборудование для ремонта поврежденной инфраструктуры", — утверждает Шмыгаль на своей странице в Facebook*.
Премьер уточнил, что Украина получила уже свыше 200 поставок, в которые входит энергетическое оборудование.
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