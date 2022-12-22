Шурыгин: Россия получила возможность изучить оружие Запада из-за СВО на Украине

Многочисленные поставки западного оружия на Украину предоставили России возможность изучить иностранные разработки. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

После начала спецоперации страны коллективного Запада надеялись, что ВСУ смогут обойтись советскими образцами вооружений, но вскоре они осознали, что Киев нуждается в западной технике, отметил аналитик. Однако солдаты украинской армии работают с НАТОвским оружием гораздо хуже, чем военные альянса.

"Мешает не только недообученность личного состава, но и общее несоответствие военного потенциала возможностям целого блока. Это даёт нам возможность на практике изучить его не только сильные, но и слабые стороны, а также изучить трофейные образцы", — заметил эксперт в беседе с "Известиями".

Россия уже изучила многие образцы западного вооружения и научилась эффективно им противодействовать.