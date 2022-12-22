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Шурыгин: Россия получила возможность изучить оружие Запада из-за СВО на Украине

Мир

Многочисленные поставки западного оружия на Украину предоставили России возможность изучить иностранные разработки. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Шурыгин: Россия получила возможность изучить оружие Запада из-за СВО на Украине

После начала спецоперации страны коллективного Запада надеялись, что ВСУ смогут обойтись советскими образцами вооружений, но вскоре они осознали, что Киев нуждается в западной технике, отметил аналитик. Однако солдаты украинской армии работают с НАТОвским оружием гораздо хуже, чем военные альянса.

"Мешает не только недообученность личного состава, но и общее несоответствие военного потенциала возможностям целого блока. Это даёт нам возможность на практике изучить его не только сильные, но и слабые стороны, а также изучить трофейные образцы", — заметил эксперт в беседе с "Известиями".

Россия уже изучила многие образцы западного вооружения и научилась эффективно им противодействовать.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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