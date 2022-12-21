Владимир Зеленский вспомнил о встрече с Владимиром Путиным в 2019 году, на которой, по словам президента Украины, лидер РФ солгал.
Президент Украины на встрече с Джозефом Байденом рассказал, что во время нормандской встречи в 2019 году Владимир Путин солгал, заявив, что не планирует полномасштабного вторжения на Украину.
"Он говорил, этого никогда не случится, он всем лгал. Для чего теперь обращаться к человеку с больным отношением к реальности? Он больше не субъект цивилизованного мира", — сказал украинский лидер.
Ранее Владимир Зеленский объяснил Байдену, что украинцы хотят мести.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.