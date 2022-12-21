Зеленский о Путине: Он больше не субъект цивилизованного мира

Владимир Зеленский вспомнил о встрече с Владимиром Путиным в 2019 году, на которой, по словам президента Украины, лидер РФ солгал.

Президент Украины на встрече с Джозефом Байденом рассказал, что во время нормандской встречи в 2019 году Владимир Путин солгал, заявив, что не планирует полномасштабного вторжения на Украину.

"Он говорил, этого никогда не случится, он всем лгал. Для чего теперь обращаться к человеку с больным отношением к реальности? Он больше не субъект цивилизованного мира", — сказал украинский лидер.

Ранее Владимир Зеленский объяснил Байдену, что украинцы хотят мести.