Владимир Зеленский на встрече с Джозефом Байденом заявил, что не потерпит никаких компромиссов в вопросе суверенитета Украины.
Президент Украины объяснил, что не понимает термина справедливый мир.
"Для меня справедливый мир — никаких компромиссов по нашему суверенитету и возмещению ущерба, нанесенного РФ нашей стране", — сказал украинский лидер в беседе с главой США.
Зеленский отметил, что родители, потерявшие детей, не удовлетворяться материальными компенсациями.
"Для них деньги — это ничего. Они хотят мести. И чем дольше длится в…*, тем больше таких родителей и желание мести", — сказал глава Незалежной.
Ранее Джозеф Байден перечислил военные победы Украины.
* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.