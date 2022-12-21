Зеленский объяснил Байдену, что украинцы хотят мести: "Для них деньги – это ничего"

Владимир Зеленский на встрече с Джозефом Байденом заявил, что не потерпит никаких компромиссов в вопросе суверенитета Украины.

Президент Украины объяснил, что не понимает термина справедливый мир.

"Для меня справедливый мир — никаких компромиссов по нашему суверенитету и возмещению ущерба, нанесенного РФ нашей стране", — сказал украинский лидер в беседе с главой США.

Зеленский отметил, что родители, потерявшие детей, не удовлетворяться материальными компенсациями.

"Для них деньги — это ничего. Они хотят мести. И чем дольше длится в…*, тем больше таких родителей и желание мести", — сказал глава Незалежной.

Ранее Джозеф Байден перечислил военные победы Украины.

* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.