Politico: визит Зеленского в США стал полной неожиданностью для американских чиновников

Приезд президента Украины Владимира Зеленского в США стал полной неожиданностью для американских чиновников. Об этом пишет издание Politico.

К визиту Зеленского скрыто готовились несколько недель и только 11 декабря Байден позвал его в Штаты, отмечает автор статьи.

Несмотря на это, визит украинского лидера шокировал политическую верхушку США, сообщает издание, ссылаясь на источники в Белом доме.

Зеленский прибыл в Вашингтон с "одной из самых больших просьб" со времени начала специальной военной операции, но может не получить желаемого, говорится в материале.