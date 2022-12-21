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Politico: визит Зеленского в США стал полной неожиданностью для американских чиновников

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Приезд президента Украины Владимира Зеленского в США стал полной неожиданностью для американских чиновников. Об этом пишет издание Politico.

К визиту Зеленского скрыто готовились несколько недель и только 11 декабря Байден позвал его в Штаты, отмечает автор статьи.

Несмотря на это, визит украинского лидера шокировал политическую верхушку США, сообщает издание, ссылаясь на источники в Белом доме.

Зеленский прибыл в Вашингтон с "одной из самых больших просьб" со времени начала специальной военной операции, но может не получить желаемого, говорится в материале.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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