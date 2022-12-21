Приезд президента Украины Владимира Зеленского в США стал полной неожиданностью для американских чиновников. Об этом пишет издание Politico.
К визиту Зеленского скрыто готовились несколько недель и только 11 декабря Байден позвал его в Штаты, отмечает автор статьи.
Несмотря на это, визит украинского лидера шокировал политическую верхушку США, сообщает издание, ссылаясь на источники в Белом доме.
Зеленский прибыл в Вашингтон с "одной из самых больших просьб" со времени начала специальной военной операции, но может не получить желаемого, говорится в материале.
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