Politico: Байден опасается, что помощь Украине сократится из-за республиканцев

Поток финансирования Украины со стороны США может сократиться из-за давления представителей Республиканской партии в конгрессе. Об этом сообщили американские журналисты.

По их данным, между администрацией президента Джо Байдена и конгрессом нарастают опредёленные разногласия в отношении украинского вопроса.

"Помощники Белого дома в течение нескольких месяцев в частном порядке признавали, что в определённый момент финансирование конфликта Конгрессом замедлится по мере того, как он исчезнет из заголовков. Но администрация настаивает на том, чтобы Украина получила помощь", — отмечается в материале Politico.

Наибольшую опасность для решений Белого дома представляет ультраправое крыло республиканцев, которое давно заявляет о необходимости сократить помощь Киеву, заявили журналисты.