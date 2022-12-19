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Politico: Джо Байден не планирует посещать Киев из соображений безопасности

Мир

Президент США Джо Байден не будет посещать Киев, поскольку опасается за свою безопасность. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на заявления анонимных чиновников из Белого Дома.

"В настоящее время нет планов по посещению Байденом Киева, в основном из-за рисков, связанных с безопасностью", — отмечается в материале.

Ранее глава Белого дома провёл телефонные переговоры с президентом Украины, в ходе которых Владимир Зеленский призвал своего американского коллегу поставить системы противовоздушной обороны.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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