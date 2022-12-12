Активисты киевского режима заставляют петь прихожан в храмах Московского патриархата гимн Незалежной вместо молитв, в результате чего в церкви началась потасовка.
"Тут московский оккупант!" — закричал один из активистов.
Пожилая женщина возмутилась происходящим и заявила, что храм создан для молитв, а не для гимнов.
"В Московском патриархате не учили гимн Украины! У них тут Господи Иисусе… гимн Украины пойте!" — восклицает активистка за кадром.
Также украинцы выкрикивают свои излюбленные лозунги, обращаясь к православным: "Чемодан, вокзал, Россия!"
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