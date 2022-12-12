Активисты заставляют петь прихожан украинских храмов гимн Украины вместо молитв

Активисты киевского режима заставляют петь прихожан в храмах Московского патриархата гимн Незалежной вместо молитв, в результате чего в церкви началась потасовка.

"Тут московский оккупант!" — закричал один из активистов.

Пожилая женщина возмутилась происходящим и заявила, что храм создан для молитв, а не для гимнов.

"В Московском патриархате не учили гимн Украины! У них тут Господи Иисусе… гимн Украины пойте!" — восклицает активистка за кадром.

Также украинцы выкрикивают свои излюбленные лозунги, обращаясь к православным: "Чемодан, вокзал, Россия!"