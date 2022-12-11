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Медведев: против "бешеных шавок" из Киева мы готовим мощные средства поражения

Мир

У России есть мощные средства поражения, в том числе "на новых принципах", а потому мы готовы дать отпор врагу, заявил Дмитрий Медведев.

Медведев: против "бешеных шавок" из Киева мы готовим мощные средства поражения

Таким образом заместитель председателя Совета безопасности РФ отреагировал на слова главы СНБО Украины Алексея Данилова, который пообещал удары "по врагу на территории России до Владивостока".

"Псевдоукраинские бешеные шавки с русскими фамилиями, захлебываясь своей токсичной слюной, заявляют, что их враг расположен в границах России, с Запада до Владивостока. Бешенство не лечится", — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Россия находится в более сложной ситуации: противники РФ окопались не только "в Киевской губернии нашей родной Малороссии", они есть в Евросоюзе, США, Австралии, Японии, везде, где присягают "современным нацистам".

"Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах", — резюмировал политик.

Ранее американские эксперты признали российский военный истребитель Су-35 "бесценным активом" Вооружённых сил РФ.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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