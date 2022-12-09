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Кулемзин: по Донецку было выпущено 20 ракет из "Града" со стороны ВСУ

Мир

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, 9 декабря со стороны ВСУ по Ворошиловскому району города было выпущено 20 ракет из РСЗО "Град".

Кулемзин: по Донецку было выпущено 20 ракет из "Града" со стороны ВСУ

Градоначальник рассказал, что удары наносились из населённого пункта Тоненькое. Под обстрел попал Школьный бульвар и окрестности, в результате попаданий повреждены автомобили и городской газопровод.

"По данным местных жителей во дворе одного из домов по бульвару Школьный горит пробитая газовая труба и автомобили. В многоквартирных жилых домах выбиты стекла", — написал Кулемзин в своём Telegram-канале.

Из-за попадания снарядов в жилом доме на улице Ватутина начался пожар. Как сообщил Telegram-канал WarGonzo, из-за этого погибло три человека.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) подтвердили, что при обстреле со стороны ВСУ 9 декабря есть погибшие среди мирных граждан.

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 декабря поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики: город Донецк (Ворошиловский район)… По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения", — сообщили в Telegram-канале СЦКК.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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