Кулемзин: по Донецку было выпущено 20 ракет из "Града" со стороны ВСУ

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, 9 декабря со стороны ВСУ по Ворошиловскому району города было выпущено 20 ракет из РСЗО "Град".

Градоначальник рассказал, что удары наносились из населённого пункта Тоненькое. Под обстрел попал Школьный бульвар и окрестности, в результате попаданий повреждены автомобили и городской газопровод.

"По данным местных жителей во дворе одного из домов по бульвару Школьный горит пробитая газовая труба и автомобили. В многоквартирных жилых домах выбиты стекла", — написал Кулемзин в своём Telegram-канале.

Из-за попадания снарядов в жилом доме на улице Ватутина начался пожар. Как сообщил Telegram-канал WarGonzo, из-за этого погибло три человека.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) подтвердили, что при обстреле со стороны ВСУ 9 декабря есть погибшие среди мирных граждан.

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 декабря поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики: город Донецк (Ворошиловский район)… По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения", — сообщили в Telegram-канале СЦКК.