Дудчак о заявлении Зеленского об окончании СВО в 2023 году: работа у него такая

Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, автор научных исследований и публицистических работ по международным экономическим отношениям, "цветным революциям", "мягкой силе" Александр Дудчак, комментируя Pravda.ru слова украинского лидера Владимира Зеленского о завершении военного конфликта на Украине в 2023 году, заявил, что это дешёвый трёп, потому как ему нужно что-то говорить украинцам.

"Ну работа у него такая — патриотически трепаться по вечерам, изображая из себя замученного думами о своем отечестве… Господи, даже такое слово в применение к нему и к нынешней Украине не хочется говорить. К своей территории, которая находится под контролем Запада с помощью Киева на сегодняшний день", — отметил он.

По словам эксперта, Зеленский убедил большую часть европейских стран, что их будущее связано с будущим Украины.

"Когда человек с диагнозом, гарантирующим ему не протянуть до понедельника, лежит, к нему приходят с апельсинами скорбные коллеги, они же не будут ему говорить, что мы померили, ты в длину 1,80 м, а в ширину — 60. Они говорят: "Нет-нет, мы ещё на твоей свадьбе поиграем". Это примерно из этой же серии", — заключил Дудчак.

Ранее президент Украины обозначил вероятные сроки прекращения вооружённого противостояния на Украине. Он намекнул на возможное окончание конфликта уже в 2023 году.

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