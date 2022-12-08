Politico: Зеленский намекнул на окончание конфликта на Украине в 2023 году

Президент Украины Владимир Зеленский обозначил вероятные сроки прекращения вооружённого противостояния на Украине. Об этом он высказался в своём видеообращении, пишет Politico.

Издание приводит слова Зеленского о том, что украинцы будут "самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время".

В детали развития событий украинский лидер вдаваться не стал, но намекнул своим заявлением на возможное окончание конфликта уже в 2023 году, считает автор публикации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к разговору, если поступит серьёзное предложение о том, как остановить конфликт на Украине.

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