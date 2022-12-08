Newsweek: генерал Суровикин будет у ворот Киева в феврале 2023 года

В феврале следующего года командующий объединённой российской группировкой войск в зоне спецоперации на Украине Сергей Суровикин окажется около Киева. Об этом заявили американские дипломаты Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.

"Февраль застанет генерала Суровикина у ворот Киева. Мы должны трезво обдумать и честно обсудить степень нашей приверженности Украине, на какие риски мы готовы пойти в ущерб собственной безопасности", — указали эксперты в материале для Newsweek.

Аналитики отметили, что тактика Суровикина направлена на методичное уничтожение объектов критической инфраструктуры Украины при помощи точечных ракетных ударов. Таким образом российские войска парализуют логистику противника. ВС РФ оснащены современным оружием в отличие от Украины, которая уже полностью утратила свои возможности и увеличила зависимость от Запада, заявили дипломаты.

Когда замёрзнет земля, российская армия перейдёт в масштабное наступление, убеждены Ранделл и Гфеллер.