Руководитель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал заявление МИД Франции о начале работы по созданию спецтрибунала в отношении России.
В интервью РИА Новости сенатор ответил на вопрос о том, повлияет ли эта деятельность Запада на Москву.
"Никаких правовых последствий", — указал Клишас.
Кроме того, он подчеркнул: европейские политики уже давно забыли о праве.
Ранее представитель внешнеполитического ведомства Франции сообщил, что Париж вместе с европейскими и украинскими партнёрами приступает к созданию специального трибунала, чтобы расследовать действия РФ в ходе украинского конфликта. При этом он не стал раскрывать, как именно будет организована работа.
В конце ноября глава МИД Франции Катрин Колонна выступала против идеи по созданию спецтрибунала в отношении России. Она отмечала, что Европа не готова к легитимному судебному процессу.
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