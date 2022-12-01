Клишас: создание спецтрибунала на Западе не несёт правовых последствий для РФ

Руководитель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал заявление МИД Франции о начале работы по созданию спецтрибунала в отношении России.

В интервью РИА Новости сенатор ответил на вопрос о том, повлияет ли эта деятельность Запада на Москву.

"Никаких правовых последствий", — указал Клишас.

Кроме того, он подчеркнул: европейские политики уже давно забыли о праве.

Ранее представитель внешнеполитического ведомства Франции сообщил, что Париж вместе с европейскими и украинскими партнёрами приступает к созданию специального трибунала, чтобы расследовать действия РФ в ходе украинского конфликта. При этом он не стал раскрывать, как именно будет организована работа.

В конце ноября глава МИД Франции Катрин Колонна выступала против идеи по созданию спецтрибунала в отношении России. Она отмечала, что Европа не готова к легитимному судебному процессу.