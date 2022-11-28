Корнилов: Запад открыл против РФ "второй фронт" в виде маргинальной оппозиции

Западные СМИ объявили о создании "второго фронта" против России. Таким образом британские журналисты обозначили российскую пятую колонну в виде маргинальных оппозиционеров, которые сбежали из своей страны после начала спецоперации. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в материале для РИА Новости.

После переезда за границу либералы просили их не ассоциировать с Россией и потребовали, чтобы санкции на них не распространялись. Социальные сети отказали им в монетизации, поэтому безбедное существование представителей шоу-бизнеса оказалось под угрозой, отметил политолог.

"Отрубив несостоявшихся активистов от потенциальной аудитории, Запад всё меньше заинтересован в их содержании: слишком дорого и бесполезно получается. Так что "второй фронт" пока остается на минималках", — заключил Корнилов.