Западные СМИ объявили о создании "второго фронта" против России. Таким образом британские журналисты обозначили российскую пятую колонну в виде маргинальных оппозиционеров, которые сбежали из своей страны после начала спецоперации. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в материале для РИА Новости.
После переезда за границу либералы просили их не ассоциировать с Россией и потребовали, чтобы санкции на них не распространялись. Социальные сети отказали им в монетизации, поэтому безбедное существование представителей шоу-бизнеса оказалось под угрозой, отметил политолог.
"Отрубив несостоявшихся активистов от потенциальной аудитории, Запад всё меньше заинтересован в их содержании: слишком дорого и бесполезно получается. Так что "второй фронт" пока остается на минималках", — заключил Корнилов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Аналитики The New York Times "похвалили" ВСУ за изобретательность при ударах по Змеиному и крейсеру "Москва".