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NDP: погибших в СВО польских наёмников будут хоронить в могилах "по-американски"

Мир

Кладбище в польском городе Ольштына в скором времени будет напоминать военный некрополь США: просторный газон без какой-либо растительности с одинаковыми надгробиями. Об этом заявил польский аналитик Якуб Мозняк.

NDP: погибших в СВО польских наёмников будут хоронить в могилах "по-американски"

Главная причина создания американского кладбища в Ольштыне — резкий рост захоронений в регионе, среди которых большая часть состоит из военнослужащих. Почти ежедневных похороны начали раздражать жителей города, поэтому власти приняли решение создать отдельное кладбище по американскому дизайну.

Мозняк отмечает, что с начала специальной военной операции (СВО) на Украине по доступной информации погибло более 1,2 тысячи поляков. Правительство предусмотрело для них "особые почести" в виде одинаковых могил с памятниками. Такой бесславный конец ждет наёмников, погибших на Украине, заявил аналитик.

"Жертвами провокационной международной политики режима "Права и справедливости" станут еще много поляков, поверивших лживым обещаниям государственной пропаганды", заключил аналитик в издании Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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