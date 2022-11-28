FT: желание Польши снизить потолок цен на нефть из РФ может нарушить единство ЕС

Предложение Варшавы по снижению потолка цен на нефть из РФ в два раза способно нарушить единство ЕС. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на евродипломата, пожелавшего сохранить анонимность.

В статье сказано, что многие страны, входящие в состав Евросоюза, выступили за установление предельной стоимости нефти на уровне 65-70 долларов за баррель, однако власти Польши не поддержали эту идею. Варшава сочла такие ограничения "слишком выгодными" для РФ, напоминает издание.

"Настал момент, когда мы должны послать президенту России Владимиру Путину чёткие сигналы о нашем единстве", — сказал дипломат, оценивая поведение Польши.

Как отмечает газета, внутри Евросоюза не прекращаются дискуссии о том, каким должен быть потолок цен на российское топливо. Собеседник FT заявил, что Евросоюзу следовало уже давно решить эту проблему, однако из-за разногласий внутри организации ограничения до сих пор не утверждены.

Ранее глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий назвал "пробитым дном" попытку Запада регулировать цены на нефть.