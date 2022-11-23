Слуцкий: попытки регулировать цены на нефть из РФ — пробитое дно, а не потолок

Руководитель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал готовящееся введение потолка цен на поставки российской нефти.

По его словам, Москва негативно оценивает попытки Запада регулировать стоимость российских энергоносителей. При этом он добавил, что РФ ждёт, когда страны, входящие в состав "Большой семёрки", огласят, на каком уровне будет установлен ценовой потолок.

"Это не потолок, а, простите, очередное дно, которое пробито западными "стратегами", — отметил Слуцкий на брифинге.

Парламентарий убеждён: новые ограничения в отношении РФ приведут к тому, что европейским странам придётся покупать привычные российские углеводороды и нефть под другими маркировками.

Ранее сенатор Иван Абрамов заявил, что Вашингтон сохранил лазейки для собственных подставных фирм, принимая санкции в сфере закупок топлива. Как пояснил государственный деятель, США будут выставлять на европейский рынок российские энергоресурсы по завышенной стоимости.