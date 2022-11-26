Британцы призвали Зеленского к переговорам с РФ: "Проглоти свою гордость, клоун"

Жителей Великобритании возмутило требование Владимира Зеленского к российским войскам покинуть территорию Украины, иначе Киев откажется садиться за стол переговоров с Москвой.

Британцы уверены, что действующие украинские власти хотят уничтожить весь народ страны, а Вашингтон и Лондон согласны финансировать киевский режим "до тех пор, пока не погибнет последний украинец".

"Зеленский получил триллионы долларов от лидеров НАТО, но этого (ему. — Прим. ред.) недостаточно. Проглоти свою гордость, клоун, и пойди на уступки России", — советуют читатели издания Daily Mail.

Они напомнили украинскому президенту, что страна под его управлением находится "не в том состоянии, чтобы ставить ультиматумы".