Politico: США обеспокоены, что Россия может применить химоружие на Украине

Администрация президента США Джо Байдена считает, что Россия способна применить химическое оружие на Украине, прежде чем перейти к ядерной конфронтации с НАТО. Если российская армия потерпит поражение в ходе украинского конфликта, то не стоит исключать химатаку. Об этом заявили американские аналитики, ссылаясь на анонимные источники.

Официальные лица Вашингтона отказываются верить в угрозу, однако опасаются подобного развития событий. Инсайдер полагает, что Москва может применить химические вещества, которые легко скрыть, что затруднит Западу возложение ответственности на российскую сторону.

"Некоторые химические вещества могут быть превращены в аэрозоль или использованы в боеприпасах для нанесения ущерба большой группе людей", — заявили в Politico.

На фоне опасений Пентагон уже направил специалистов по биологическому и химическому оружию в страны Восточной Европы.