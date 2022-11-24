Администрация президента США Джо Байдена считает, что Россия способна применить химическое оружие на Украине, прежде чем перейти к ядерной конфронтации с НАТО. Если российская армия потерпит поражение в ходе украинского конфликта, то не стоит исключать химатаку. Об этом заявили американские аналитики, ссылаясь на анонимные источники.
Официальные лица Вашингтона отказываются верить в угрозу, однако опасаются подобного развития событий. Инсайдер полагает, что Москва может применить химические вещества, которые легко скрыть, что затруднит Западу возложение ответственности на российскую сторону.
"Некоторые химические вещества могут быть превращены в аэрозоль или использованы в боеприпасах для нанесения ущерба большой группе людей", — заявили в Politico.
На фоне опасений Пентагон уже направил специалистов по биологическому и химическому оружию в страны Восточной Европы.
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