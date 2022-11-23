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19FortyFive: Иствуд заявил о повышении боевой эффективности ПЗРК Stinger

Мир

Пусковая установка переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin и зенитная ракета Stinger были протестированы в комбинированном режиме для уничтожения вражеских самолётов и наземных целей. Об этом сообщает обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

19FortyFive: Иствуд заявил о повышении боевой эффективности ПЗРК Stinger

Автор напомнил, что теперь для запуска Stinger может применяться модифицированная установка Javelin под названием Javelin Lightweight Command Launch Unit (LWCLU), которая, получив красный прицел, позволяет использовать ПЗРК в ночное время.

"Комбинация LWCLU/Stinger имеет возможность получать координаты цели из других источников. Это делает её значительно более смертоносной, чем при использовании оригинальной пусковой установки Stinger", — говорится в публикации.

Иствуд подчёркивает, что страны, которые используют как Stinger, так и Javelin, будут приятно удивлены, если комбинированная пусковая установка распространится, и её можно будет поставлять в большом количестве.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Любовь Степушова
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