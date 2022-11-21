Потомок Николая I прибыл из Франции в зону СВО воевать за Россию

В зону спецоперации на Украине воевать на стороне России отправился потомок императора Николая I Гавриил Дорошин. Он рассказал об этом в эфире шоу "Малахов" на телеканале "Россия 1".

По словам Дорошина, внучкой русскому царю приходилась его бабушка. Родился молодой человек во Франции, где и прожил долгое время, но, когда узнал о начале СВО на Украине, решил поехать защищать Российскую Федерацию, так как тяготел к этой стране душой всегда.

Правнук русского самодержца заметил, что поведение мужчин в России, бросившихся бежать после объявления частичной мобилизации, его шокировало.

Донбасс Гавриил посетил ещё в 2015 году. Узнав об обстрелах со стороны вооружённых сил Украины (ВСУ), он отправился туда фотокорреспондентом и встретил там свою будущую супругу Алину.