Учёный назвал главную цель ВСУ на Запорожской АЭС

Учёный секретарь Всероссийского НИИ по эксплуатации атомных электростанций Александр Просвирнов в интервью "Комсомольской правде" назвал главную цель ВСУ, атакующих Запорожскую АЭС.

По словам Просвирнова, Украина пытается повредить хранилище с ядерными отходами. Специалист рассказал, что реакторные установки ЗАЭС имеют надёжную защитную оболочку, которая способна выдержать нагрузку до 20 тонн. Хранилище ядерных отходов для ВСУ является более доступной целью. При его повреждении произойдет мощнейший взрыв, а в воздух, воду и почву попадёт большое количество радиоактивных элементов.

20 ноября ВСУ нанесли 15 ударов по объектам ЗАЭС, в том числе по хранилищам с сухими ядерными отходами.