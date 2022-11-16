Генерал Полько заявил, что ракеты в Польше не являются нападением России на НАТО

Экс-командир польского спецподразделения "Гром" генерал Роман Полько прокомментировал падение ракет неподалёку от Люблина и заявил, что инцидент необходимо изучить и задокументировать.

"Я убежден, что это не нападение России на НАТО, потому что это было бы, по сути, самоубийством для них. Я думаю, что кто-то просто не полностью контролировал это", — указал генерал в интервью Onet.

Полько отметил, что ракеты попали на территорию, которая относится к Североатлантическому альянсу, поэтому нельзя допускать, чтобы "какие-то бродячие ракеты" убивали местных жителей. По его мнению, необходимо усилить противовоздушную оборону восточного фланга НАТО и самой Украины.