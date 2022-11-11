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Junge Welt: Запад давно готовится к большой конфронтации с Россией и Китаем

Мир

Западные страны при поддержке Североатлантического альянса давно осуществляют подготовку к большой конфронтации с РФ и КНР. Об этом сообщает Junge Welt.

Junge Welt: Запад давно готовится к большой конфронтации с Россией и Китаем

По словам автора материала Дэвида Майвальда, руководители "могущественных империалистических государств", используя возможности НАТО, рассчитывают на обретение новых зон влияния и сдерживание конкурентов.

"Запад давно готовится к крупному противостоянию и с Россией, и с Китаем", — подчеркнул обозреватель.

В качестве доказательства журналист привёл быструю реакцию Запада на начало российской спецоперации. Он напомнил, что против РФ были оперативно введены ограничительные меры.

Майвальд убеждён: трансатлантического сотрудничество, направленное против Москвы, сейчас работает достаточно эффективно. При этом автор обратил внимание на то, что оружейные корпорации получают огромную прибыль от украинского конфликта.

Ранее военный эксперт Вадим Козюлин заявил, что НАТО и ЕС с 2014 года начали готовиться к противостоянию с Россией.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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