Telegraph: Запад должен поставить ВСУ истребители и ПВО для защиты от ВКС РФ

Российские беспилотники "Герань-2" наносят серьёзный ущерб инфраструктуре Украины. Противовоздушная оборона Киева не справляет с дронами. Киеву может помочь западное оружие, сообщает The Telegraph со ссылкой на доклад, подготовленный британскими военными. Аналитики предлагают использовать американо-норвежские системы ПВО NASAMS и немецкие IRIS-T, а также истребители F-16 и F-18 из США и шведские Gripen.

В докладе сообщается, что пилоты ВКС РФ на протяжении всей спецоперации действовали осторожно, поэтому даже небольшое число истребителей из Запада дадут эффект.

Ведущий автор отчёта Джастин Бронк полагает, что, по сравнению с Су-27 и МиГ-29, истребители F-16, F-18 и Gripen обладают более высокими радиолокационными характеристиками. Он отметил, что нынешние военные самолёты Украины технически сильно уступают российским перехватчикам Су-35С, Су-30СМ и МиГ-31БМ.

Украине нужны передовые системы ПВО формата американо-норвежских NASAMS и немецких IRIS-T для защиты городов и инфраструктуры от крылатых ракет, заключил эксперт.