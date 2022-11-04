Эрдоган: Запад рассуждает о гуманности, а РФ бесплатно отправит зерно в Африку

По словам турецкого лидера Тайипа Эрдогана, президент РФ Владимир Путин пообещал бесплатно направить зерно и удобрения в страны Африки, которые в этом нуждаются.

"Путин сказал мне: "Давайте мы бесплатно отправим это зерно в эти страны (нуждающимся)". Мы согласились", — рассказал Эрдоган, которого цитирует газета Hürriyet.

Турецкий лидер подчеркнул, что Запад в этой ситуации ведёт себя очень некрасиво, громко рассуждая о гуманности и демонстративно не замечая голодающую Африку.

Эрдоган отметил, что Запад воспринимает "Европу как сад, а остальной мир как дикую траву". Президент Турции назвал эту точку зрения "искажённой". По его мнению, именно такой западный менталитет, который разделяет людей "по языку, цвету кожи и стране, привёл мир к катастрофе".

"Постыдно безразличие к этой ситуации западных институтов и стран, которые читают остальному миру лекции о правах человека и свободе каждый раз, когда открывают рот", — добавил Эрдоган.