По словам турецкого лидера Тайипа Эрдогана, президент РФ Владимир Путин пообещал бесплатно направить зерно и удобрения в страны Африки, которые в этом нуждаются.
"Путин сказал мне: "Давайте мы бесплатно отправим это зерно в эти страны (нуждающимся)". Мы согласились", — рассказал Эрдоган, которого цитирует газета Hürriyet.
Турецкий лидер подчеркнул, что Запад в этой ситуации ведёт себя очень некрасиво, громко рассуждая о гуманности и демонстративно не замечая голодающую Африку.
Эрдоган отметил, что Запад воспринимает "Европу как сад, а остальной мир как дикую траву". Президент Турции назвал эту точку зрения "искажённой". По его мнению, именно такой западный менталитет, который разделяет людей "по языку, цвету кожи и стране, привёл мир к катастрофе".
"Постыдно безразличие к этой ситуации западных институтов и стран, которые читают остальному миру лекции о правах человека и свободе каждый раз, когда открывают рот", — добавил Эрдоган.
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