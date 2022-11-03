Разведчик Клупов: ВС РФ могут реализовать "хитрый план" в ходе СВО в Херсоне

Военный эксперт "МК", ветеран военной разведки Рустем Клупов заявил, что ВС РФ могут реализовать "хитрый план" в ходе СВО в Херсоне.

По мнению Клупова, информационный шум, который был поднят по поводу "сдачи" Херсона, может быть оперативной маскировкой. Таким образом, благодаря шумихе в СМИ у союзных сил есть возможность подготовить "скрытый удар".

Ветеран военной разведки отметил, что несмотря на тревожные новости, обстановка на Херсонщине остаётся стабильной.

"Конечно, все ожидают сражения за Херсон. Готовятся и наши войска, и противник. Главной целью оперативной маскировки является введение противника в заблуждение, — заявил Клупов.

По мнению Клупова, сейчас всё указывает на то, что у украинских военных попросту нет сил для крупномасштабной атаки. ВСУ было предпринято несколько неудачных попыток на Херсонском направлении, но все атаки были отражены. Также он отметил медленный темп продвижения ВСУ.

"Если они сосредотачивают силы здесь, то ослабляют силы в другом месте. И наша разведка своевременно должна это обнажить, чтобы использовать этот элемент", — подчеркнул эксперт.

Клупов напомнил, что правый берег Днепра стратегически важен для ВС РФ, и покидать плацдарм нельзя. По его словам, ни президент, ни Генштаб, ни военно-политическое руководство не позволят отставить Херсон.

"Это будет удар по нашей самооценке, удар по морально-психологическому состоянию нашего населения, нашей армии в целом", — заявил Клупов.

Также он рассказал о возможном "хитром плане" который могут реализовать войска. Клупов предположил, что в связи с увеличением военного потенциала на этом направлении союзные силы могут нанести так называемый "скрытый удар", но совершенно другом направлении.

"Если так получится, что вдруг, Сергей Суровикин нанесёт удар, скажем, по Сумам или Чернигову через Сумы с глубоким прорывом и глубоким обхватом объединенных оперативных сил с целью освободить территорию ЛНР и ДНР, тогда я скажу, что да, это второй Суворов, которого нам сегодня послал Господь Бог", — подытожил Клупов.