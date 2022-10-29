В Польше ставят на воинский учёт украинцев, которые сбежали от мобилизации

После начала спецоперации на Украине Киев объявил военное положение, в ходе которого было проведено несколько волн мобилизации. Мужчины Незалежной начали поспешно покидать страну, чтобы избежать призыва. Более пяти миллионов военнообязанных уехали в Польшу.

Однако Варшава подготовила неприятный сюрприз для украинцев: всех беженцев начали ставить на воинский учёт. По данным Telegram-канала "Старше Эдды", Польша по просьбе киевского руководства может формировать, обучать команды и направлять их на фронт.

"Так что, вполне возможно, мы увидим товарные вагоны, забитые солдатами, что так и не смогли воплотить свою европейскую мечту, убежав от воинского призыва в казавшуюся такой родной Речь Посполиту", — заявил военкор.