После начала спецоперации на Украине Киев объявил военное положение, в ходе которого было проведено несколько волн мобилизации. Мужчины Незалежной начали поспешно покидать страну, чтобы избежать призыва. Более пяти миллионов военнообязанных уехали в Польшу.
Однако Варшава подготовила неприятный сюрприз для украинцев: всех беженцев начали ставить на воинский учёт. По данным Telegram-канала "Старше Эдды", Польша по просьбе киевского руководства может формировать, обучать команды и направлять их на фронт.
"Так что, вполне возможно, мы увидим товарные вагоны, забитые солдатами, что так и не смогли воплотить свою европейскую мечту, убежав от воинского призыва в казавшуюся такой родной Речь Посполиту", — заявил военкор.
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