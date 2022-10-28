Депутат Госдумы Анатолий Вассерман прояснил слова президента РФ Владимира Путина о том, что впереди у России опасное и непредсказуемое десятилетие.
По словам парламентария, сегодняшний вооружённый конфликт на Украине является продолжением мировой войны, которая началась в 1914 году.
"Считается, что мировая война с 1914 года не прекращается, а только изредка прерывается", — заявил Вассерман в беседе с Радио 1.
При этом он выразил сомнение, что украинский конфликт завершится открытым вооружённым противостоянием ведущих стран мира.
По словам депутата, причина всех современных конфликтов заключается в нежелании реорганизовывать всю систему мирового хозяйствования и управления, а также в отказе от глобального разделения труда.
Вассерман отметил, что в 2008 году началась "великая депрессия", которая продолжается до сих пор.
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