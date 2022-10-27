Грэм Эллисон: между РФ и США достаточно эскалации, пора договариваться

Если нынешний конфликт закончится масштабной ядерной войной между США и Россией, оба государства исчезнут с лица Земли, уверен известный политолог Грэм Эллисон.

В текущих обстоятельствах, когда мир впервые со времён Карибского кризиса осознаёт реальность ядерной войны, Россия и США как ведущие ядерные державы должны искать выход из кризиса. Об этом заявил известный американский политолог, директор Научного центра Белфер по международным делам при гарвардской школе Кеннеди, бывший помощник министра обороны по делам политики и планирования Грэм Эллисон. По его мнению, наша реальность такова, что мы живём в мире гарантированного взаимного уничтожения.

"Если бы я был советником в Москве или в Вашингтоне, я бы сказал, что мы создали уже достаточно опасных прецедентов, чтобы понять, насколько плохи станут дела, если будет применено ядерное оружие", — заявил политолог в беседе с изданием "Россия в глобальной политике".

В ходе интервью эксперт также отметил, что российский лидер Владимир Путин, безусловно, является выдающейся исторической фигурой. По его словам, он демонстрирует всему миру амбиции России.