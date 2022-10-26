США готовятся: "Русские увидят ядерные грибы и вдохнут свой пепел"

Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки удара по Украине своими силами и — увы — к последующему удару по России ядерным оружием. Риторика США в последнее время говорит именно об этом, считают авторы "Царьграда".

Москва в последние несколько дней на всех углах твердит о том, что киевский режим под руководством своих западных кураторов готовит на территории Украины ядерную провокацию.

Развед-источники прямо указывают на подготовку Киевом провокации, связанной с подрывом так называемой грязной бомбы, или маломощного ядерного боеприпаса. После этого у Запада будут развязаны руки как минимум для антироссийской кампании, нацеленной на подрыв доверия к Москве.

Саму бомбу разрабатывают на базе:

Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области. Киевского Института ядерных исследований.

В настоящее время проект практически завершен. Впрочем, после заявлений РФ "мы видим и знаем, что задумано Украиной", в Киеве началась "суета", но информации об отмене "грязных ядерных планов" пока нет.

"Москве нужны срочные контрмеры для предотвращения этой провокации, которая от начала и до конца начала ради оправдания ядерного удара НАТО по России" — пишут авторы.

Накануне российский министр обороны Сергей Шойгу провел серию телефонных звонков министрам обороны США, Великобритании, Франции и Турции. Шойгу предупредил "коллег" о возможности применения Киевом "грязной бомбы", сообщило наше Минобороны.

Разумеется, Вашингтон сотоварищи моментально среагировали дружным возмущением и выпустили по этому поводу совместное заявление.

Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен пафосно отвергли "откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей собственной территории”.

То есть Запад даже не счел нужным послать в Желтые Воды каких-нибудь (пусть даже формальных) инспекторов и банально "покрывает" киевский режим. Собственно, в таком расследовании они бы сразу же вышли на самих себя, как и в случае взрыва газопроводов "Северный поток".

"Жахнуть" США могут в ответ на… всё, что покажется им поводом

При этом у западных границ Украины зафиксировано появление 101-й дивизии воздушно-десантных войск США якобы для манёвров. В официальном заявлении по этому поводу говорится, что "дивизия готова пересечь границу и зайти на территорию Украины".

Накануне ноябрьских выборов в Конгресс США администрация Джозефа Байдена может решиться на крайнюю провокацию против России. Иначе зачем президент США Джо Байден заявил телеканалу MSNBC о том, что Россия не должна добиться успеха в специальной военной операции на Украине любой ценой?

Что характерно, у американцев сейчас такая доктрина использования ядерного оружия, что они могут прибегнуть к использованию ЯО даже с возникновением "неопределённостей", то есть исходя из субъективных представлений об опасности.

Мало того, на военных конференциях-2022 представители армии США уже не стесняются говорить про "русские должны знать, что если они сделают что-то против нашего доминирования — они имеют шанс увидеть ядерные грибы повсюду и вдохнуть пепел — свой и своих городов".

То есть "жахнуть" США могут в ответ на… всё, что покажется им поводом. А "малые" ядерные бомбы позволяют Америке надеяться, что РФ не запустит в ответ на "небольшие ядерные прижигания" всё, что летает и стирает континенты.

Правда, такая надежда — лишь плод фантазий, потому как военная доктрина России четко говорит о "пуске" в случае любой ядерной (и даже неядерной, но опасной) атаки.