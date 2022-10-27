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Замглавы МИД: в Афганистане действуют более 20 террористических группировок

Мир

Более 20 террористических группировок, численность которых составляет около 10 тысяч боевиков, действую на территории Афганистана. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Мы оцениваем ситуацию с ростом потенциала террористического подполья в Афганистане как очень серьёзную", — рассказал он в интервью РИА Новости.

Сыромолотов подчеркнул, что приток иностранных террористов в Афганистан продолжается.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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