Более 20 террористических группировок, численность которых составляет около 10 тысяч боевиков, действую на территории Афганистана. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Мы оцениваем ситуацию с ростом потенциала террористического подполья в Афганистане как очень серьёзную", — рассказал он в интервью РИА Новости.
Сыромолотов подчеркнул, что приток иностранных террористов в Афганистан продолжается.
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